CALCIOMERCATO ROMA GIAMPAOLO / Non c'è solo Maurizio Sarri in corsa per la panchina della Roma versione 2019/2020. Tra i vari nomi circolati in queste settimane spicca anche quello di Marco Giampaolo che dal 2016 guida la Sampdoria e insegue la qualificazione all'Europa come consacrazione del progetto blucerchiato.

Intervitato da 'La Stampa', però, l'allenatore blucerchiato resta vago sul suo futuro: "Quali sono i prossimi talenti della Samp in vetrina? Nessuno, altrimenti saremo sempre visti come un club di passaggio. Senza fidelizzare giocatori e tecnico non si vince - esordisce l'allenatore che poi aggiunge -. L'interesse della Roma? Per me vale lo stesso discorso".

Quindi rilancia: "Il mio sogno è allenare il Barcellona, ma siccome ne ho viste di tutti i colori non vado più dietro a certe cose".

