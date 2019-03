CALCIOMERCATO MILAN BRASILE NERES DAVID / Priorità sugli esterni. Il Milan ha fissato l'obiettivo di calciomercato per la prossima estate: i rossoneri di Gennaro Gattuso necessitano un rinnovamento sulle corsie esterne, dove potrebbero arrivare più di un giocatore. Sono davvero parecchi i profili sondati da Leonardo e Maldini in questi ultimi mesi: piace parecchio Saint-Maximin, 22enne francese in forza al Nizza ma sono soprattutto i brasiliani a stuzzicare, ancora una volta, la fantasia dei due dirigenti rossoneri.

Sul taccuino del club ci sono, infatti, anche David Neres. Proprio sul talento dell'Ajax arrivano conferme dell'interesse da parte del Milan . Il collega brasiliano, Andersinho Marques, non ha dubbi: "è stato sondato anche dal Milan - scrive sul proprio profilo Twitter - Ma c'è mezza Europa che lo vuole!"

Presto il calciatore potrà essere visionato anche in Italia. Il suo Ajax è, infatti, atteso a Torino, il 16 aprile prossimo, per il match contro la Juventus, valevole per i quarti di finale di Champions League.

