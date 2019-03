Calciomercato Juventus, irrompe il Real Madrid su Jovic. Ed è polemica!

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOVIC REAL MADRID / Sarà un'estate molto calda per l'Eintracht Francoforte e, soprattutto, per il suo gioiello Luka Jovic che dopo una grande stagione sta scatenando una vera e propria asta internazionale con tutti i maggiori club europei pronti all'assalto.

Dopo l'Inter, come raccontato da Calciomercato.it anche la Juventus si è mossa su Jovic . L'insidia principale però arriva dalla Spagna dove ilè già appostata da tempo, mentre nelle ultime ore avrebbe fatto irruzione anche il. Un nuovo inserimento da parte delle 'merengues' che in Catalogna hanno interpretato come una manovra di disturbo nei confronti dei blaugrana, tant'è che anche il quotidiano 'Sport' parla in maniera polemica di un Real Madrid "per l'ennesima volta sulle tracce di un obiettivo del Barcellona".