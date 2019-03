CALCIOMECATO JUVENTUS ALEX SANDRO PSG / Non è tramontata del tutto la pista che porta Alex Sandro al Psg. Il club francese ha tentato di portare nella Capitale l'esterno mancini della Juventus senza però riuscirci.

Nelle ultime settimane il nome caldo per la fascia sinistra è stato quello dima il calciatore dell'Atletico Madrid pare ormai destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco. Proprio per questo - 'Paris Team' - rilancia l'ipotesi Alex Sandro. Il Psg sarebbe pronto a riprovarci nei prossimi mesi. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . L'alternativa allo juventino è, che tanto bene sta facendo negli ultimi mesi al