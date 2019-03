Psg, missione in Portogallo: ecco il centrocampista!

PSG BENFICA FLORENTINO LUIS / Il PSG è intenzionato a rinforzare il centrocampo con un giovane di belle speranze.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In Francia sono certi: i parigini - come riporta 'Le Parisien' - sono da tempo sulle tracce diLuis, classe 1999 del. Le parti avrebbero già cominciato a trattare ma c'è da fare i conti con una clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro. La sensazione è però che l'affare porta andare in porto a cifre decisamente più ragionevoli.