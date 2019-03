CALCIOMERCATO ROMA BURDISSO TRIGORIA / Nicolas Burdisso è tornato ieri a Trigoria. L'ex difensore, oggi direttore sportivo del BocaJuniors, ha incontrato Massara, con il quale - si legge sul 'Corriere dello Sport' - si è discusso di eventuali accordi su ragazzi del settore giovanile del club argentino.

Burdisso si è soffermato a parlare anche con Danielee non si esclude che sia stato fatto un tentativo per un trasferimento a fine carriera a Bueno Aires.

Non si esclude però che sul tavolo a Trigoria siano finiti anche altri nomi, nomi che potrebbero interessare alla Roma in vista della prossima estate come Nandez, Pavon o Almendra, o al Boca come Perotti

