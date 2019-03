BAYERN MONACO LUCAS HERNANDEZ ATLETICO / A fine stagione Lucas Hernandez lascerà l'Atletico Madrid per accasarsi al Bayern Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sarebbe ormai definito il cambio di maglia del difensore francese, con 'France Football' che rivela i dettagli dell'accordo: 80 milioni di euro ai 'Colchoneros' per la clausola rescissoria del terzino campione del mondo, che andrà a percepire 75 milioni d'ingaggio per le prossime sei stagioni fino al 2025. Un'operazione complessiva dunque dadi euro quella che porterà Lucas Hernandez in Bundesliga.