Calciomercato Milan, il retroscena di Rui Costa su Paqueta

CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Un grande talento lo si riconosce subito. Soprattutto se, ad osservarlo, è uno che di classe e qualità se ne intende.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Manuel, ex di Fiorentina e Milan ed ora direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' soffermandosi in modo particolare sul gioiello Lucas Paqueta e svelando un retroscena: "Ho seguito Paqueta in Brasile, visto il mestiere che faccio, lo conosco bene. Ha grandissime qualità, avrei voluto portarlo al Benfica, ma non ho potuto in­ gaggiarlo: già troppo caro per un club portoghese. Ha qualità e l'età per crescere ed evolversi in un calcio difficile come quel­lo italiano".