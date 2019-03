CALCIOMERCATO JUVENTUS ASENSIO MANE' / Il Real Madrid potrebbe provare l'assalto a Sadio Mané per la prossima estate, con il senegalese in cima alla lista dei desideri di Zinedine Zidane. L'attaccante sarebbe però valutato 180 milioni di euro dal Liverpool, che non farà sconti per il suo pezzo pregiato.

Florentino Perez - scrive 'Don Balon' - starebbe così pensando ad un piano per strappare il giocatore al club inglese: inserire nell'operazione il cartellino di Marco, oltre ad un conguaglio di 30-40 milioni di euro. Il talento spagnolo, a più riprese accostato alla, intriga e non poco il tecnico dei 'Reds' Klopp, che già la scorsa estate aveva provato l'offensiva per portarlo ad 'Anfield'.