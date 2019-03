Calciomercato Inter, nuovi contatti: Palacios prende quota

CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / L'acquisto di Eder Militao cambia i piani del RealMadrid che, senza la cessione di un tesserato extracomunitario, non potrà aggiungerne in rosa un altro. La conseguenza è che la pista che porta a Exequiel Palacios, centrocampista del RiverPlate che sembrava ormai ad un passo, è a questo punto congelata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per questo motivo quindi, scrive il 'Corriere dello Sport', gli stessi agenti dell'argentino classe '98 sono tornati a bussare alle porte dell'che da tempo lo seguono e con il vicepresidente Javierin persona hanno provato ad inserirsi. Per i nerazzurri resta un profilo valido e molto gradito, anche se l'infortunio da cui sta recuperando impone riflessioni approfondite. La clausola da 15 milioni di euro non rappresenta un ostacolo insormontabile invece viste le qualità e l'età del calciatore.