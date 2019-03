Inter e Milan, sì al nuovo stadio: San Siro sarà demolito. Tempistiche e nuovo nome

INTER MILAN SAN SIRO NUOVO STADIO / Inter e Milan hanno intrapreso la strada che nel giro di 4 o 5 anni le porterà a condividere un nuovo stadio. Niente ristrutturazione di 'San Siro', come sperato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, le società sono d'accordo sulla convenienza di un progetto che prevede la coabitazione in un impianto ricostruito da zero a pochi passi dall'attuale stadio che, invece, sarà demolito. In questo modo sarà possibile continuare a giocare a 'San Siro' mentre al suo fianco nascerà l'altro stadio senza intaccare i botteghini e senza scendere in campo all'interno di un cantiere.

Entro la fine di aprile, scrive 'La Gazzetta dello Sport', Milan ed Inter presenteranno in comune un indirizzo preciso sul progetto e poi inizierà l'iter burocratico, stimabile (senza intoppi) in circa 18 mesi. Altri 30 ne passeranno tra la posta della prima pietra e la conclusione dei lavori: la prima partita nel nuovo stadio, che sarà eretto nella zona degli attuali parcheggi, sarà quindi non prima della. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

L'investimento complessivo dovrebbe aggirarsi sui 600 milioni di euro (50% Milan e 50% Inter) per un impianto da circa 60mila posti e che dovrebbe essere in parte interrato per diminuire l'impatto acustico sulla zona circostante. Per quanto riguarda il nome, invece, niente 'Meazza': anche qui si cambia in nome del business ed i naming rights fruttano ricavi molto importanti.

