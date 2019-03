CALCIOMERCATO INTER BARELLA ARSENAL - Oltre le big di Serie A, Inter in testa, anche le grandi di Premier League continuano a monitorare con interesse la situazione di Nicolò Barella. Chelsea, Liverpool ma anche l'Arsenal sarebbero pronte a strappare il centrocampista classe '97 al Cagliari, che valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I 'Gunners' però - come riporta il 'Daily Mirror' - per finanziare il colpo Barella dovranno necessariamente centrare la qualificazione alla prossima Champions, che passa dal raggiungimento del quarto posto in Premier o dal successo finale in Europa League (dove incroceranno il Napoli ai quarti). Senza il biglietto per la competizione europea più prestigiosa, l'Arsenal si tirerebbe quindi fuori dalla corsa al centrocampista del Cagliari e della Nazionale azzurra.