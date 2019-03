CALCIOMERCATO INTER KOVACIC / Ivan Rakitic rimane il 'sogno' a centrocampo dell'Inter per il calciomercato estivo. Il Ds nerazzurro Ausilio avrebbe però individuato il piano B nel caso in cui sfumasse l'assalto al croato: riportare a Milano il connazionale Mateo Kovacic.

L'attuale giocatore del Chelsea sarebbe insieme a Coutinho uno dei più grandi rimpianti di Ausilio, che come riporta 'Tuttosport' non avrebbe riposto nel cassetto la suggestione un giorno di riprenderlo all'Inter. Kovacic potrebbe non essere riscattato dai londinesi in estate tornando così al, dove poi sarà eventualmentea decidere del suo futuro in maglia merengue.