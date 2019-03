CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO GNABRY / Per il Milan non è mai tramontata definitivamente la pista che porta a Yannick Carrasco, attaccante esterno 25enne in forza ai cinesi del DalianYifang. E ora che l'ex Atletico è tornato nuovamente allo scoperto confermando la propria intenzione di rientrare in Europa, le speranze e le tentazioni rossonere aumentano. Fallito quindi l'assalto a gennaio (proposta di prestito con diritto di riscatto e ingaggio dimezzato), secondo il 'Corriere dello Sport' l'assalto ripartirà in vista della prossima estate, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League che consentirebbe di mettere sul tavolo argomenti più convincenti. L'Inter, che pure ci aveva provato, parrebbe defilarsi, mentre resiste l'ombra del Manchester United.

Calciomercato Milan, missione per Gnabry

Anche per questo la lista degli esterni offensivi monitorati dal Milan rimane molto lunga.

Accanto a Saint-Maximin, Deulofeu e EvertonSousa che restano profili concreti per i dirigenti rossoneri, si inserisce infatti anche la nuova candidatura di Serge Gnabry, classe '95 tedesco di origini ivoriane di proprietà del BayernMonaco. Era lui, secondo il quotidiano romano, l'osservato speciale degli emissari milanisti in occasione di Olanda-Germania. Profilo complicato visto che viene valutato almeno 50 milioni di euro, ma che rappresenta perfettamente il tipo di profilo (giovane e di spessore internazionale) su cui vuole puntare il Milan con la Champions League.

