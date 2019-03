CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / L'Assemblea dell'ECA ad Amsterdam con praticamente tutti i più grandi club europei rappresentati da dirigenti di spicco è stato il teatro perfetto per una serie di incontri molto importanti su temi politici, riforme importanti del mondo del calcio ma anche per portare avanti i contatti in vista del prossimo calciomercato.

Ed in questo senso non arrivano buone notizie per lavisto che proprio ieri, nella capitale olandese, ilavrebbe approfittato del viaggio per incontrare l'Ajax ed accelerare le operazioni su Matthijs, il centrale 19enne da tempo nel mirino dei bianconeri e del Psg che, come raccontato da Calciomercato.it, è sempre pronto all'offensiva . Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Secondo quanto scrive oggi il quotidiano catalano 'Sport', il presidente Josip Bartomeu ieri ha avuto un confronto con il Dg dei 'Lancieri', l'ex juventino Edwin vanderSar, che avrebbe ribadito la linea intrapresa dall'Ajax: si tratterà la cessione di de Ligt solo con la società che prima avrà raggiunto un accordo col giocatore e che quindi lo avrà convinto. In questo senso i vertici blaugrana sarebbero intenzionato a chiudere gli accordi già nei prossimi giorni, prima in particolare che l'Ajax sfidi proprio la Juventus nei quarti di finale di Champions League. Un'altra operazione molto onerosa sull'asse Barcellona-Amsterdam, che costringerebbe i blaugrana ad accelerare qualche operazione in uscita. Nelle ultime ore è spuntata anche l'ipotesi di una cessione di Umtiti, finito in orbita Inter.

