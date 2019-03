CALCIOMERCATO INTER MALCOM / C'è un nuovo nome per il restyling estivo dell'attacco dell'Inter. Un nuovo nome che in realtà nuovo non è, visto che si tratta di uno dei principali obiettivi (sfumati) dello scorso giugno. Stiamo parlando del brasiliano Malcom, classe '97 ex Bordeaux che dopo la lunga trattativa con la dirigenza nerazzurra si promise alla Roma salvo poi fare dietrofront e volare al Barcellona dove però le cose non stanno andando bene: poche presenze (15 totali, di cui molti spezzoni), quasi mai convincente e la concorrenza di un Dembele ritrovato ed in rampa di lancio.

Calciomercato Inter, le ultime su Malcom

All'Inter, così come diversi altri top club anche italiani (nelle scorse settimane si è parlato pure di Juventus e Napoli), hanno captato questi segnali ed i radar si sono riattivati. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui, scartato Carrasco che si è nuovamente proposto, il nome di Malcom va ad inserirsi nella lista con Chiesa, Bergwijn, De Paul ed altri nomi che saranno approfonditi in queste settimane per il prossimo mercato. Per Malcom si prospetta un futuro da riserva al Barça e per questo la dirigenza interista punterà ad impostare l'affare sulla base del prestito, ma fuori dai vincoli stretti del settlement agreement ci saranno maggiori margini di manovra e non è escluso quindi che poi venga inserito anche un obbligo di riscatto. Servirà un incastro di cifre, visto che il Barcellona un anno fa ha sborsato circa 40 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui