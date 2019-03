Calciomercato Juventus, contatti col Real Madrid: clamoroso scambio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID KROOS / Le indiscrezioni di calciomercato non si spengono mai. Così, quando mancano ancora quattro mesi all'inizio della sessione estiva, si profilano già molteplici affari tra le migliori compagini d'Europa.

L'asse Torino-Madrid è infatti molto caldo: come riporta 'Tuttosport', i contatti continueranno e in terra spagnola sarebbe nata la suggestiva idea di uno scambio di fuoriclasse sponsorizzata in primis da Zinedine Zidane, con Miralem Pjanic in maglia bianca e Toni Kroos in bianconero. L'iptesi, però, ad oggi non sembra entusiasmare la dirigenza bianconera, che dall'eventuale cessione del bosniaco vorrebbe monetizzare il più possibile. Inoltre, resterebbe da sciogliere il nodo ingaggio, considerati i circa 20 milioni di euro a stagione che il tedesco percepisce dopo l'ultimo prolungamento coi 'Blancos'. Oltre ai bianconeri, il profilo di Kroos è da tempo accostato anche all'Inter.

