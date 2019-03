Calciomercato Inter, vicino il confronto con Icardi: spunta la sorpresa

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / L'Inter accoglie il suo ex capitano. Mauro Icardi, dopo circa 40 giorni di stop, ieri è tornato ad allenarsi insieme al gruppo, ancora decimato dalle tante assenze dei talenti impegnati con le rispettive Nazionali. Un segnale di forte disgelo dopo la tensione accumulata nelle scorse settimane, che ha alimentato l'ipotesi di un addio a fine stagione.

Intanto, oggi è atteso il rientro degli altri compagni, tra i quali: domani, riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe quindi essere l'atteso giorno del confronto tra 'Maurito', squadra e staff tecnico: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Intanto, se ad oggi l'ipotesi cessione sembra quella più probabile (nonostante la mancanza di offerte concrete), in futuro non sono escluse sorprese per Icardi: qualora dovessero ricucirsi i rapporti con la squadra e l'argentino dovesse tornare a mostrare le sue ottime doti in campo, Marotta potrebbe contattare Wanda Nara e mantenere fede alla sua promessa, presentando così l'offerta nerazzurra per il rinnovo del contratto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui