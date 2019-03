ITALIA LIECHTENSTEIN PAVOLETTI / Pavoletti ha sfruttato al meglio i minuti avuti da Mancini.

L'attaccante delè andato a segno nel match della Nazionale italiana contro il Liechtenstein: "Esordire era già un sogno - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Col gol poi è stato tutto perfetto - ho sfruttato bene quei venti minuti. In Nazionale mi trovo benissimo, ho ottimi compagni di squadra fra cui due che vengono dal Cagliari come me!"