QUALIFICAZIONI EURO 2020 SPAGNA DANIMARCA SVIZZERA / Oltre alle gare del girone J dell'Italia, in campo anche i gruppi D e F. Nel gruppo D, Irlanda a punteggio pieno dopo due gare con l'1-0 sulla Georgia firmato Hourihane. La Svizzera resta indietro di due punti, a quota 4. Elvetici che dominano per 80 minuti contro la Danimarca, andando sul 3-0 con Freuler (19'), Xhaka (66') ed Embolo (76').

Nel finale, però, arriva la clamorosa rimonta danese, che si porta sul 3-3 grazie a(84'),(88') e(93').

Nel gruppo F, una Spagna sperimentale vince 2-0 a Malta con una doppietta di Morata (31' e 73') rimanendo da sola in vetta a punteggio pieno. La Svezia è seconda a 4 punti, bloccata sul 3-3 nel derby nordico in casa della Norvegia. Altra gara pazzesca, con i norvegesi avanti 2-0 (41' Johnsen, 59' King), poi arriva la clamorosa rimonta svedese con Claesson (70'), l'autorete di Nordtveidt (86') e Quaison (91'). Kamara però al 97' fissa il punteggio sul 3-3. A quota 3 la Romania, che batte 4-1 le Isole Far Oer con Deac, due volte Keseru e Puscas, rete della bandiera per i nordici di Davidsen.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui