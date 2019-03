ITALIA LIECHTENSTEIN ROMAGNOLI / Alessio Romagnoli torna titolare in Nazionale. Il difensore del Milan ha preso il posto di Giorgio Chiellini al centro della retroguardia in Italia-Liechtenstein: "Non bisognava sottovalutare la partita - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Ogni partita è difficile, bisognava stare concentrati per tutti i 90 minuti.

Chiellini-Bonucci? Loro sono due grandissimi, io devo farmi trovare pronto quando mi chiamano in causa."

INSUPERABILE - "Mai dribblato in stagione? L'importante non sono questi numeri ma i risultati di squadra, dai che sono stato bravo però (sorride, ndr.)"

FORTI - Sappiamo di esserlo, il mister poi cerca di farcelo entrare ancora di più in testa, siamo giovani e possiamo migliorare ancora"

