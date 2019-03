QUALIFICAZIONI EURO 2020 BOSNIA GRECIA / Buone notizie per l'Italia da Zenica. Nell'altra gara di stasera del girone J di qualificazione a Euro 2020, Bosnia e Grecia pareggiano per 2-2, lasciando gli azzurri da soli in vetta al gruppo. Parte a mille la Bosnia, che va avanti per 2-0 con le reti di Visca al 10' e Pjanic al 15'.

La Grecia però reagisce nella ripresa, accorciaal 64' poi un minuto dopo Pjanic viene espulso lasciando i suoi in dieci. Gli ospiti spingono e arriva il pari diall'85'. Nella terza gara di giornata del gruppo, giocata alle 18, vittoria per 2-0 dellain casa dell'al 14' eal 78').