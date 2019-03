ITALIA LIECHTENSTEIN QUAGLIARELLA / Vittoria larga come da pronostico per l'Italia contro il Liechtenstein nelle qualificazioni a Euro 2020. Le luci della ribalta però sono tutte per Fabio Quagliarella, passato alla storia per essere diventato il marcatore più anziano della storia della Nazionale. "Bellissima serata - ha dichiarato il giocatore della Sampdoria a 'Rai Sport'- Ho fatto due gol, nell'intervallo i compagni mi hanno incitato a fare anche il terzo. Non ci sono riuscito ma è stata una serata ugualmente stupenda.

Sono ricordi che porterò sempre con me, l'ovazione del pubblico mi ha fatto piacere. Ritornare in Nazionale e dare una mano alla squadra fa piacere, i 36 anni non me li sento. Sto bene fisicamente e sono sereno, mi alleno con continuità. Ringrazio la Sampdoria che mi mette in condizione di dare il massimo e il Ctche mi ha dato questa opportunità. Il gesto di? Ringrazio lui e, sono loro i rigoristi, ma mi hanno detto che toccava a me, che questa serata era mia. Primo posto nel girone? Interessante, era importante partire bene. Siamo una squadra giovane, non possiamo che migliorare".