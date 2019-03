ITALIA LIECHTENSTEIN MANCINI / Roberto Mancini ha commentato a caldo Italia-Liechtenstein. Gli azzurri si sono imposti 6-0 nel match del Tardini, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020: "Il risultato non è mai stato in pericolo ma era importante segnare.

Contava molto la concentrazione stasera, facendo azioni come se fossero un avversario forte - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Esordienti? Se rimangono tanto in Nazionale sarà una soddisfazione. A giugno contro Bosnia e Grecia saranno partite fondamentali. Balotelli? Non è un problema per nessuno di noi, non so a cosa si riferisse, ma non deve rimanerci male. Non si può piacere a tutti"