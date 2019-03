EURO 2020 ITALIA LIECHTENSTEIN 6-0 QUAGLIARELLA KEAN / Vittoria comoda come da previsioni per l'Italia, che nel secondo match del gruppo J di qualificazione a Euro 2020 strapazza per 6-0 il piccolo Liechtenstein. La squadra di Mancini comanda le operazioni e sblocca con Sensi al 17', di testa.

La seconda rete porta la firma di(32') dopo una grande azione personale, poiva a segno due volte su rigore (35' e 48' pt), diventando il più anziano di sempre a segnare in Nazionale. In occasione del secondo penalty, molto generoso, viene espulso. Liechtenstein dunque in 10 nel secondo tempo, che incassa anche le reti di(69'), che nel primo tempo aveva colpito anche un palo, e(76'), in gol pochi minuti dopo il suo esordio assoluto in azzurro.