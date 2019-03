PAGELLE E TABELLINO ITALIA-LIECHTENSTEIN / L'Italia vince e convince contro il Liechtenstein. Gli azzurri di Roberto Mancini, trascinati da un super Verratti, realizzano sei reti. Doppietta per un grande Quagliarella! Gioia anche per Sensi, Kean e Pavoletti

Italia-Liechtenstein 6-0

17' Sensi; 32' Verratti; 35' rig. e 46' rig.

Quagliarella, 69' Kean, 75' Pavoletti

Italia (4-3-3): Sirigu 6; Mancini 6, Bonucci 6 (79' Izzo s.v.), Romagnoli 6,5, Spinazzola 7; Verratti 7,5, Jorginho 6 (Zaniolo 6), Sensi 7; Politano 6, Quagliarella 7,5 (72' Pavoletti 7), Kean 7. CT: Mancini

Liechtenstein (4-4-2): B. Buchel 6; Wolfinger 5, Kaufmann 4, Hofer 4, Goppel 5,5; Sele 5 (46' Sele 5,5), Polverino 5, Wieser 5,5, Kuhne 5 (69' Meier 5,5); Hasler 5, Salanovic 5(81'Buchel s.v.). CT: Kolvidsson

Arbitro: Levnikov (Russia)

Ammoniti: Hasler (L), 91' Izzo (I)

Espulso: Kaufmann (L)

Note: recupero 1'

Sostituzioni: 58' Zaniolo per Jorginho, 72' Pavoletti per Quagliarella, 79' Izzo per Bonucci; 46' Malin per Sele, 69' Meier per Kuhne

