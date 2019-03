ITALIA LIECHTENSTEIN QUAGLIARELLA GOL RECORD / Gol storico quello messo a segno da Fabio Quagliarella con la maglia dell'Italia contro il Liechtenstein.

Il centravanti della Sampdoria acon il rigore trasformato per il 3-0 nel match valevole per le Qualificazioni ad, è diventato l'azzurro più anziano a realizzare una rete. Quagliarella ha così scavalcato, in questa speciale classifica,

QUAGLIARELLA - 36 ANNI E 54 GIORNI

PANUCCI - 35 ANNI E 62 GIORNI

DI NATALE - 34 ANNI E 241 GIORNI

CANNAVARO - 34 ANNI E 146 GIORNI

PIRLO - 34 ANNI E 28 GIORNI

