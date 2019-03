CALCIOMERCATO INTER BALE / Ancora conferme dalla Spagna: il Real Madrid ha deciso di scaricare GarethBale. 'As' riporta che niente potrà far cambiare idea ai Blancos, che a giugno vogliono incassare parecchi soldi per finanziare il mercato in entrata. Bale piace parecchio in Inghilterra con il Manchester United, intenzionato a riportarlo in Premier League.

Il calciatore è stato accostato anche ae Milan ma le cifre sembrano davvero esagerate per i due club italiani. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Perez - come riporta il portale spagnolo - è intenzionato a realizzare la cessione più importante della storia del club, superiore dunque anche a quella diper il quale il Real ha incassato circa