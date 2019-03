CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Tutto fatto per il rinnovo di Mario Mandzukic. Stando a 'Sky Sport' mancherebbe infatti solo l'ufficialità per il prolungamento di una stagione - fino al 2021 - dell'attaccante croato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe '86 vice-campione del mondo è attualmente in scadenza nel giugno 2020. La firma sul nuovo contratto arriverà nei prossimi giorni, con piccolo ritocco d'ingaggio: da 5 a 5,5 milioni di euro all'anno. In attesa di ritrovare il gol perduto in questo 2019, Mandzukic consolida il suo matrimonio con la 'Vecchia Signora'.