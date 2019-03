Serie A, cambiano le date di cinque partite: il nuovo calendario

p>SERIE A CALENDARIO VARIAZIONI / Oltre alle date di Coppa Italia , la Lega Serie A ha annunciato oggi alcune modifiche al calendario delle prossime giornate, disposte per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini o, nel caso del Napoli, per i suoi impegni in Europa League nei quarti di finali con l'Arsenal.

Queste le variazioni:

31° giornata

Inter-Atalanta domenica 7 aprile alle ore 18.00 (anzichè ore 15.00)

32° giornata

Sampdoria-Genoa domenica 14 aprile alle ore 15.00 (anziché lunedì 15 aprile ore 20.30)

Atalanta-Empoli lunedì 15 aprile alle ore 20.30 (anziché domenica 14 aprile ore 15.00)

Recupero 25° giornata

Lazio-Udinese mercoledi 17 aprile ore 19.00 (anziché mercoledì 10 aprile ore 19.00)

33° giornata

Napoli-Atalanta lunedì 22 aprile ore 19.00 (anziché sabato 20 aprile ore 15.00)



