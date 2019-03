ITALIA BALOTELLI SCONCERTI KEAN / Mario Balotelli si sfoga sui social. L'attaccante del Marsiglia, non convocato da Mancini in Nazionale per le partite con Finlandia e Liechtenstein, sulle stories di Instagram risponde alle critiche delle ultime settimane attaccando in primis il giornalista Mario Sconcerti: "Ma quale è il tuo problema? Se tu non credi in me tranquillo che mangio, mi alleno e riposo lo stesso… Ci sono italiani che credono in me e per loro ritornerò e sarò ancora più forte ma, per quelli come te, meglio che evitate di pronunciare il mio nome… voi! E non quelli che credono in me.

Quindi il tuo discorso vale per te".

Balotelli poi continua più generalmente: "Ci avete mai pensato che, magari non succederà mai, ma ci sarà bisogno di me un giorno ed io sarò pronto come lo sono stato negli ultimi 3 anni ma sentendo alcuni di voi insultarmi, denigrarmi, sottovalutarmi negli anni possa anche essermi stancato emozionalmente e quindi rifiutare di andare. Non sono un robot, nè un'epidemia nè un deficiente... tante volte non rispondo per evitare problemi e tensioni inutili ma sento e vedo tutto e accumulo e mi stufo anche io. Rispettatemi tanto quanto rispetto io l'Italia e già saremmo a buon punto... non pretendo di essere coccolato o considerato un fenomeno ma vi garantisco che potreste tirar fuori il meglio di me solo rispettandomi anche perché non sto facendo niente per non essere rispettato... e quindi ve lo chiedo gentilmente prima di esigerlo".

Balotelli infine spinge l'Italia ed in particolare Kean in vista del match di questa sera a Parma "Forza Moise Kean, meriti il meglio! E' un traguardo che va oltre l'aspetto sportivo".

