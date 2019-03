LUIS ENRIQUE SPAGNA ASSENTE /Assenza pesante per la Spagna in vista del match contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Oggi la Federazione iberica ha annunciato con un comunicato che il suo tecnico non parteciperà alla sfida a causa di motivi familiari: "Rendiamo nota l'assenza del nostro selezionatore per motivi familiari di forza maggiore. Chiediamo discrezione e rispetto alla sua intimità". Stasera, quindi, in panchina siederà Robert Moreno, che lavora nello staff di Luis Enrique dai tempi del Barça B e ha accompagnato l'asturiano in ogni sua avventura professionale, Roma compresa.