KEAN PADRE JUVENTUS / L'uomo copertina di questa sosta per le Nazionali è senza dubbio Moise Kean, che ha guadagnato le prime pagine dei giornali con la bella prestazione e il gol segnato contro la Finlandia. Biorou Jean Kean, padre dell'attaccante, ha svelato alcuni retroscena sul classe 2000 ai microfoni di 'Radio1', nel corso de 'Un giorno da pecora': "Ringrazio Dio per il gol in Nazionale, è stata una gioia per tutta la famiglia".

INTER - "Quando mio figlio era piccolo tifava Inter, gli piaceva molto Martins e mi chiedeva sempre di comprargli la maglia.

Ora il suo calciatore preferito è Balotelli, ma gli ho consigliato di non imitarlo in tutto".

JUVENTUS - "Ha iniziato nelle giovanili del Torino, ma poi l'ho mandato alla Juve perchè ne sono tifoso. Ora, però, la società non mi dà più i biglietti per andare allo stadio. Io e la madre di Kean siamo separati e lei, in passato, voleva portarlo in Inghilterra. Dissi alla Juve che lo avrei fatto restare ma volevo, in cambio, due trattori che non ho mai ricevuto nonostante mi fu detto che non ci fossero problemi".

POLITICA - "Non ho ancora la cittadinanza italiana, ma mi considero leghista: Salvini mi piace. Cerco un'associazione per bloccare l'immigrazione: bisogna aiutare i migranti a casa loro".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui