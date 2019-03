JUVENTUS ARSENAL INFORTUNIO RAMSEY / Non solo Cristiano Ronaldo. Anche il futuro bianconero Aaron Ramsey è andato ko in questa parentesi dedicata alle Nazionali nel match tra Galles e Slovacchia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista dell'- che a fine stagione si accaserà allaa parametro zero - è tornato nei giorni scorsi a Londra lasciando il ritiro gallese: come scrive l''Evening Standard' si tratterebbe comunque di un lieve problema muscolare, con il giocatore che dovrebbe essere già disponibile per il prossimo match di Premier League con il Newcastle.