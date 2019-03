CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI FORTUNA DUSSELDORF / L'ex Sampdoria Dawid Kownacki è passato in prestito con diritto di riscatto al Fortuna Dusseldorf durante lo scorso mercato invernale. Il centravanti polacco si è calato subito bene in Bundesliga, segnando 2 gol in 4 partite.

A chiarire il futuro del centravanti, il cui riscatto è fissato a 12 milioni, ci ha pensato a 'rp-online.de' il tecnico dei tedeschi, Friedhelm: "Ha un grande potenziale, bisogna pensarci. Su di lui il club deve fare una riflessione: si tratta di un attaccante promettente, il cui valore è destinato ad aumentare probabilmente. Il suo cartellino potrebbe addirittura raddoppiare in un anno e mezzo".

