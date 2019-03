CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NDOMBELE REAL MADRID / Tanguy Ndombele è uno dei calciatori più seguiti in vista della prossima estate. Il centrocampista del Lione lascerà probabilmente in club francese nella prossima sessione di mercato. In Italia è seguito da Juventus e Inter ma il suo futuro non è detto che sia in Serie A.

Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente Aulas ai nostri microfoni , una delle piste possibili per il francese sarebbe quella del Real Madrid. Secondo quanto riferito da 'Donbalon.com' infatti il calciatore in cima alla lista dei desideri del presidente degli spagnoli Florentino, il quale avrebbe accantonato l'idea di portare a Madrida causa del blocco del mercato del. L'arrivo del classe '96 in Spagna sarebbe però subordinato alla cessione di, valutato 60 milioni di euro.

