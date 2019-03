Calciomercato Napoli, colpo dal Barcellona: annuncio dell'agente

CALCIOMERCATO NAPOLI BARCELLONA LENGLET / Niente Napoli per Clement Lenglet, giovane difensore el Barcellona.

A smentire le voci degli ultimi giorni ci ha pensato il suo agenteGregory: "Non so cosa dire: la scorsa estate il Napoli manifestò un interesse, ma poi arrivò il Barcellona - le sue parole a 'Si Gonfia la Rete' - Se resta al 100%? Nel calcio una percentuale del genere non può esistere, ma mi chiedo perché mai dovrebbe andar via. Sta giocando, sta vincendo e quello è il Barcellona".