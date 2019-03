ITALIA MANCINI KEAN QUAGLIARELLA / Roberto Mancini fiducioso sulla crescita dell'Italia. Il ct azzurro ha rilasiato alcune parole a poche ore dalla gara contro il Liechtenstein: "Quagliarella e Kean in gol stasera? Speriamo che li facciano in fretta perché queste partite si possono sottovalutare. Speriamo che gli attaccanti facciano il lavoro per bene insieme al resto della squadra - le sue parole a 'Rai Sport' - Pochi gol? Noi dobbiamo cercare di giocare bene e fare gol.

Abbiamo sempre creato tanto, prima o poi i gol arriverano anche nelle partite più importanti. I giocatori che abbiamo sono giocatori che i gol li hanno sempre fatti. Bisogna essere più precisi, abbiamo avuto tantissime occasioni.? L'eccesso di confidenza fa parte del suo bagaglio tecnico. Quando ha la palla si sente tranquillo, la maggior parte delle volte le cose vengono. Non possiamo limitare un giocatore con la sua qualità.tuttocampista? Può fare tranquillamente tutti e tre i ruoli di centrocampo, così come Verratti.? Speriamo che di interessante ci sia il gioco della squadra".