CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / L'Inter si sta guardando attorno alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Una pista calda per il club nerazzurro porta il nome di Exequiel Palacios, centrocampista classe '98 in forza al River Plate.

Secondo quanto riferito da 'Express.co.uk', la dirigenza milanese si starebbe preparando a superare la concorrenza di Real Madrid, PSG e Manchester City, attraverso un'offerta al club sudamericano. Il calciatore ha una clausola rescissoria da circa 15 milioni di euro.

Per tutte le notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui