Calciomercato Inter, se parte Skriniar si tenta il colpo da 50 milioni: sfida alla Juve

CALCIOMERCATO INTER JUVE SKRINIAR UMTITI / Grandi manovre in difesa in casa Barcellona. Sempre in lizza per de Ligt insieme a Juve, Manchester City e Real Madrid, il club catalano sta pensando anche di sacrificare Samuel Umtiti per recuperare parte del budget necessario all'acquisto del difensore olandese, valutato non meno di 70 milioni di euro dall'Ajax.

Nonostante gli alti e bassi legati soprattutto ad alcuni infortuni, il difensore francese ha molto mercato in Inghilterra (su tutti).

Il nome dell'ex Lione, infatti, è presente anche sul taccuino dell'Inter e della Juventus. Il club nerazzurro lo sta valutando come potenziale rinforzo solamente in caso di addio di Skriniar, mentre la Juve ha bisogno di rinforzare e ringiovanire la propria retroguardia a prescindere dal mercato in uscita. Nonostante la clausola da 500 milioni, il Barça potrebbe anche accontentarsi di una cifra tra i 50 e i 60 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui