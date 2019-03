Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: ecco il comunicato UFFICIALE

p>JUVENTUS INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO / Novità sulle condizioni fisiche di, infortunatosi ieri durante la gara del suocontro la clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Laha emanato un comunicato ufficiale attraverso il suo sito internet: "Dopo essere stato costretto a uscire al 30' del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica".

Dal canto suo, Cristiano Ronaldo anche oggi è apparso sereno, come dimostra il suo volto sorridente postato poche ore fa tramite una storia sul profilo Instagram. Restano quindi da chiarire i tempi di recupero dal problema accusato.

