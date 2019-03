CALCIOMERCATO NAPOLI KONATE KOULIBALY / Bruno Satin ha fatto il punto sui suoi assistiti che giocano nel Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'agente sportivo, però, non ha parlato soltanto di: "su Malcuit? Sapevo che dopo l'infortunio diil club era alla ricerca di un terzino, ma Kevin era appena arrivato a Napoli e giocando sempre di più con Ancelotti, non abbiamo preso in considerazione certe ipotesi - le sue parole a 'Radio Crc' -del? E' un mio assistito, ha appena rinnovato con il Lipsia, ma non ne ho mai parlato con. E' un professionista serio, un '99 che ha tanta voglia di imparare e giocare. Al fianco di Koulibaly sarebbe il top".