Napoli, annuncio De Laurentiis sullo stadio. Poi frecciatina alla Juventus

NAPOLI DE LAURENTIIS / Aurelio De Laurentiis fa il punto sulla stagione del Napoli e sugli obiettivi futuri.

Tra le priorità c'è il rinnovamento dello stadio 'San Paolo': "Andrò a firmare una convenzione di dieci anni col Comune, ma verificherò se mi faranno fare interventi economici per migliorarlo e capire come modificare la convenzione decennale in qualcos'altro - le sue parole a 'Sky Sport' - Gap con la? E' un problema di fatturato: se avessi il fatturato di altre squadre, inglesi o tedesche, vincerei tutti gli anni. Ronaldo fa la differenza, ma se cambi allenatore e lui con grande onestà intellettuale vuole capire le reali capacità di ognuno è chiaro che qualche partita la perda. Il tifoso è tifoso, ragiona col cuore e vuole vincere soprattutto contro la Juve, ma noi prima o poi ce la faremo",