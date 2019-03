Juventus, infortunio Cristiano Ronaldo: segnale dal Portogallo!

JUVENTUS PORTOGALLO INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO / Juventus in ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo, infortunatosi ieri durante la gara del suo Portogallo.

Il fuoriclasse, apparso ottimista subito dopo il match della Nazionale, oggi ha mostrato nuovi segnali sul suo buonumore attraverso i suoi profili social: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. In una storia pubblicata su Instagram, infatti, Ronaldo appare sorridente insieme alla sua compagna mentre mangia a Lisbona. Qualora dovesse essere rispettato il suo pronostico (1 o 2 settimane di stop), il calciatore rientrerebbe in tempo per i quarti dicontro l'