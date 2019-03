CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN KEAN DONNARUMMA RAIOLA / "Donnarumma rinnova" e "Kean deve giocare sempre [...]Dovevo portarlo al Milan a gennaio. La Juve non ha voluto, io e Leonardo lo avevamo fatto".

Su Twitter Minoa, agente del portiere dele dell'attaccante dellafinito sotto i riflettori dopo il primo gol in Nazionale, ha smentito le dichiarazioni che stamane gli sono state attribuite facendo riferimento al suo profilo Facebook: "Ho creato un account Facebook solo per segnalare che altri account che utilizzavano il mio nome erano fake. Non uso e mai userò Facebook per postare o commentare sotto post di altri. Sono stato impersonato per anni da altri su Facebook e Linkedin, questa cosa fa schifo".