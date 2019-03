Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>TORINO RINCON SPONSOR VENEZUELA / Tomasha attaccato lo sponsor del, 'Givova', per il kit d'allenamento e da partita fornito dallo stesso per il match contro la Catalogna: "Rendo pubblico il nostro disappunto nei vostri confronti dopo la gara appena terminata - ha scritto su Instagram il centrocampista delnonché capitano della 'Vinotinto' - Per prima cosa ci avete fornito una maglietta e un pantaloncino per l'allenamento e le temperature erano fredde. Poi non c'erano maglie per giocare oggi? Pensate che comprarne altre e stampare risolva tutto? Esigiamo massimo rispetto per la nostra Nazionale e per ogni membro della squadra. E' vergognoso".