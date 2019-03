CHIEVO-CAGLARI DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SALVEZZA - Dopo gli impegni delle Nazionali, riparte il campionato di Serie A. L'anticipo del venerdì della ventinovesima giornata vede di fronte il Chievo e il Cagliari. I gialloblu di Mimmo Di Carlo sono reduci dal pareggio esterno contro l'Atalanta, ma la situazione in classifica è disperata in ottica salvezza; di contro, i rossoblu del grande ex Rolando Maran hanno conquistato una vittoria fondamentale contro la Fiorentina nel turno precedente che ha smosso una classifica che si era fatta difficile.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi' di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI CHIEVO-CAGLIARI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Thereau. All. Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75; Napoli 60; Inter 53; Milan 51; Roma 47; Lazio* e Atalanta 45; Torino 44; Sampdoria 42; Fiorentina 37; Parma e Genoa 33; Sassuolo 32; Cagliari 30; Spal 26; Udinese* e Empoli 25; Bologna 24; Frosinone 17; Chievo** 11

*una partita in meno

**tre punti di penalizzazione

