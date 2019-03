FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalle manovre estere di Milan e Roma ai talenti che nel weekend della sosta si sono messi in mostra tra campionato Under 17, Nazionali giovanili e Viareggio Cup. Football Under per Calciomercato.it realizza il consueto punto sulle promesse più interessanti che sono venute fuori nel weekend e non solo:

1. Il Milan si sta riorganizzando, l'arrivo di Maldini e Leonardo rappresenta una garanzia e anche il lavoro dello scouting inizia ad essere più intenso. Gli osservatori del club rossonero stanno seguendo con grande attenzione l'attaccante classe 2002 Kelian Nsona Wa Saka che gioca sotto età nell'Under 19 del Caen e ha strappato anche due presenze nella Nazionale francese Under 17. In Francia il Milan ha già pescato per la Primavera a gennaio, quando è arrivato il difensore classe 2000 Abanda.

2. La Roma ha messo le mani su Matheus Gabriel Guedes del Santos, difensore mancino classe '99, alto 195 cm e abile con il suo mancino nell'impostazione. Il Santos lo perderà a parametro zero, il club giallorosso è pronto ad acquistarlo, poi potrebbe farsi le ossa anche in prestito altrove.

3. C'è già un Bradaric in serie A, si chiama Filip e gioca nel Cagliari da centrocampista ma i club italiani farebbero bene a monitorare anche Domagoj Bradaric, terzino sinistro classe '99 dell'Hajduk Spalato, dove ha totalizzato 13 presenze in serie A, di cui cinque da capitano, realizzando anche due assist. Ieri la sua capacità di spinta, la forza esplosiva e le sue capacità tecniche sono parse evidenti nell'amichevole contro l'Under 21 dell'Italia terminata 2-2. Può essere impiegato anche da esterno alto.

4. A gennaio il Cagliari ha provato a inserirlo nell'affare Barella, centrocampista che piace ancora tanto al Napoli che, però, non ha voluto discutere di Antonio Cioffi, esterno offensivo classe 2002 che anche domenica nell'Under 17 ha timbrato il cartellino nella goleada di Foggia, gli azzurrini hanno vinto 6-0. Cioffi è un esterno d'attacco che ama partire da sinistra per poi accentrarsi e rendersi pericoloso a piede invertito, col destro, è molto abile anche sui calci piazzati, sono undici le reti siglate dal talento cresciuto nell'Oasi San Feliciana.

5. Un difensore che realizza sei gol in undici presenze è un valore aggiunto, un patrimonio da custodire, è il caso di Damiano Franco, difensore-capitano dell'Under 17 della Lazio che domenica ha sbloccato il risultato a Carpi.

E' abile nel gioco aereo e sui calci piazzati, si tratta di un profilo da monitorare.

6. Gaeta della Fiorentina aspira al titolo di capocannoniere del campionato Under 17, sono rimaste tre giornate per raggiungere quest'obiettivo, l'attaccante che la Viola pescò dall'Assocalcio Salerno è a 16 reti, ad una sola lunghezza da Lipari della Juventus e Cancellieri della Roma che comandano la classifica marcatori di tutta la categoria. Gaeta ama partire da sinistra per poi colpire con il destro ma ha la cattiveria del bomber affamato.

7. Mancino interessante, grande fantasia nel suo repertorio e capacità d'incidere tra le linee, parliamo di Luca Lombardi, trequartista dell'Under 17 dell'Empoli, che condivide la seconda posizione alle spalle della Juventus con Fiorentina e Torino nel girone A del campionato Under 17. Nel trionfo di Livorno Lombardi ha realizzato una doppietta portandosi a quota 8 gol.

8. Le chances per l'Under 17 del Sassuolo sono pochissime, i neroverdi sono a quattro punti dal Genoa e devono esercitare ancora il turno di riposo nel girone di ritorno. Se c'è ancora qualche speranza, però, il Sassuolo la deve anche a Vincenzo Ferrara, attaccante classe '2003 che giocando sotto età domenica contro la Cremonese ha realizzato una doppietta decisiva. Ferrara è al suo secondo anno al Sassuolo, proviene dalla Campania Felix, terra che produce tanti talenti e in cui tanti club riescono a portare a casa ragazzi interessanti, è cresciuto nella scuola calcio Bombonera prima di finire nel mirino di Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo.

9. Domani si disputerà la finale della Viareggio Cup, una sfida inedita tra il Genoa e il Bologna, la decima in classifica del campionato Primavera 1 e il Bologna che, invece, è lanciatissimo al ritorno nella serie A della categoria. Nelle fila della formazione di mister Emanuele Troise spicca il talento di Leonardo Mazza, centrocampista dai piedi buoni, play con spiccata visione di gioco e buone capacità nella gestione dei tempi. Mazza ha anche il vizio del gol che non guasta, ne ha realizzati dieci tra campionato, Coppa Italia e Viareggio Cup.

10. C'è un po' di Ajax nella Primavera del Genoa, il gol decisivo nella semifinale della Viareggio Cup contro il Parma è stato realizzato da Denilho Cleonise, esterno offensivo classe 2001 che sta faticando a ritagliarsi il ruolo ma gradualmente sta mettendo in mostra il suo talento che magari nella prossima stagione può emergere in maniera ancora più evidente. Finora Cleonise ha realizzato due gol, entrambi molto pesanti, uno nel derby contro la Sampdoria e l'altro che vale la finale della Viareggio Cup dodici anni dopo l'ultima volta. Il Genoa guidato da Vincenzo Torrente si aggiudicò la coppa battendo in finale la Roma di Okaka.

