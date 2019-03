CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI / L'Inter ha rimesso nel mirino diversi (ex e ancora di proprietà) 'canterani' in previsione della prossima lista Uefa, in cui sarà necessario inserire anche quattro calciatori con un passato - almeno 36 mesi - nel proprio settore giovanile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui