Calciomercato Milan, Inzaghi consiglia Cutrone

CALCIOMERCATO MILAN INZAGHI CUTRONE - Prima Higuain e poi Piatek. Per Cutrone doveva essere la stagione della consacrazione, ma il giovane attaccante fatica ad imporsi come titolare al Milan. E le voci circa un suo possibile addio a fine stagione prendono corpo.

"Gli do un consiglio, resti al Milan, meglio del Milan non c'è niente - ha dichiarato Filippoin una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Conosco bene Patrick, l'ho fatto esordire in Primavera quando per età era ancora nella categoria Allievi. Deve aspettare il momento giusto e Rino lo aiuterà a crescere". A proposito di, l'ex tecnico rossonero spende parole importanti: "Io credo che Rino potrà realizzare al Milan quello cheè riuscito a fare con la Juve".